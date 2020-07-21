РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Кокорину сделали предложения еще два клуба

12:48
Александр Кокорин. Фото ФК «Сочи»
Александр Кокорин. Фото ФК «Сочи»

По данным «СЭ», 29-летний нападающий «Сочи» Александр Кокорин получил предложения от двух клубов РПЛ — «Динамо» и «Рубина».

Александр Кокорин.Кокорин: «Сочи»? «Зенит»? Запад? Где окажется Александр

Ранее мы сообщали о вариантах с «Зенитом», контракт с которым у форварда действует до конца июля, и с «Сочи», где Кокорин находится сейчас в аренде.

Решение Александр примет не раньше следующей недели, когда должна проясниться позиция питерского клуба, а также состояться встреча Кокорина с президентом черноморцев Борисом Ротенбергом.

При этом, по имеющейся информации, у Александра нет ни одного достойного предложения из-за рубежа, так что он наверняка останется в РПЛ.

В текущем сезоне нападающий провел в премьер-лиге 10 матчей и забил 7 голов. (Константин Алексеев)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
20
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 30-й тур. Все матчи




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир