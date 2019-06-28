Кокорина и Мамаева отправят в одну колонию, если они не откажутся

ФСИН направит Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также остальных двух фигурантов дела о драках в центре Москвы в одну колонию.

– Директор ФСИН принял решение, что, когда поступят все документы, они все вместе будут отправлены в одну колонию. Но это в том случае, если они сами не откажутся, – цитируют "РИА "Новости" заместителя главы ФСИН Валерия Максименко.

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и его брат Кирилл были приговорены к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, Павел Мамаев и футбольный тренер Александр Протасовицкий – на 1 год и 5 месяцев. Они признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

Кокорин и Мамаев – всё. Как проходил последний суд перед отправкой в колонию // Дело Кокорина и Мамаева. Все эпизоды​