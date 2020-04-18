Нападающий «Сочи» Александр Кокорин выступил за скорейшее возобновление чемпионата России. По словам форварда, сезон, прерванный из-за коронавирусной инфекции, можно доиграть без зрителей.

— Если бы было возможно, чтобы возобновили чемпионат в скором будущем, то можно было бы доиграть его без болельщиков, — сказал Кокорин в прямом эфире Instagram комментатора Нобеля Арустамяна. — Чтобы не подвергать всех риску. Я вижу, что количество заболевших увеличивается по стране.

Если это невозможно, то лучше закончить. Потому что пропустим очень много времени. Тогда лучше провести сборы и подготовиться к новому сезону.

Объявлений пока нет, только слухи. Говорят, что не раньше 7 июня сезон возобновится.

По данным Роспотребнадзора на день 18 апреля в России всего зарегистрировано зарегистрировано 36 793 случая заражения коронавируса во всех 85 регионах страны. За весь период зафиксировано 313 летальных исходов, выздоровели 3057 человек.