Экс-главный тренер сборных СССР и России Анатолий Бышовец в интервью «СЭ» по итогам сезона поделился мнение об Александре Кокорине.

— Мне кажется, спекуляция на его переходе приобрела хронический характер. Возвращение Александра в «Зенит» выглядит маловероятным, — считает Бышовец. — Достаточно вспомнить всю последнюю историю их последних взаимоотношений. В «Сочи» есть очень перспективный игрок Андрей Мостовой, который также принадлежит «Зениту». У него хорошее будущее. Кокорин же выбирает, где играть, руководствуясь, в первую очередь, суммой контракта, поэтому на месте менеджеров «Зенита», я отдал бы предпочтение Мостовому.

Еще у меня возникает вопрос: «Действительно ли предложения Кокорину из европейских клубов существуют?» У нас отправляли в Европу и Дзюбу, и Азмуна, но на фоне коронавируса это связано с большим риском. (Евгений Белоусов)

Полностью интервью Анатолия Бышовца — здесь.