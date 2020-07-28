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«Кокорин выбирает не клуб, а сумму контракта». Бышовец — о ситуации с нападающим

16:40
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
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Экс-главный тренер сборных СССР и России Анатолий Бышовец в интервью «СЭ» по итогам сезона поделился мнение об Александре Кокорине.

— Мне кажется, спекуляция на его переходе приобрела хронический характер. Возвращение Александра в «Зенит» выглядит маловероятным, — считает Бышовец. — Достаточно вспомнить всю последнюю историю их последних взаимоотношений. В «Сочи» есть очень перспективный игрок Андрей Мостовой, который также принадлежит «Зениту». У него хорошее будущее. Кокорин же выбирает, где играть, руководствуясь, в первую очередь, суммой контракта, поэтому на месте менеджеров «Зенита», я отдал бы предпочтение Мостовому.

Еще у меня возникает вопрос: «Действительно ли предложения Кокорину из европейских клубов существуют?» У нас отправляли в Европу и Дзюбу, и Азмуна, но на фоне коронавируса это связано с большим риском. (Евгений Белоусов)

Полностью интервью Анатолия Бышовца — здесь.

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