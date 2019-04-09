Кокорин снова изменился. Футболист коротко подстригся перед судом

В Пресненском суде Москвы начинаются слушания по существу в деле футболистов Александра Кокорина, Павла Мамаева, брата форварда "Зенита" Кирилла Кокорина и друга полузащитника "Краснодара", детского тренера Александра Протасовицкого. Им предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса РФ – "побои" и "хулиганство".

Кокорин, Мамаев и другие участники дела были арестованы 10 октября 2018 года за участие в двух драках в центре Москвы 8 октября, когда были избиты водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. Сначала игроки были помещены под стражу в СИЗО "Бутырка" до 8 декабря, затем срок ареста продлевали до 8 февраля, а потом – до 8 апреля. Апелляции обвиняемых на изменение меры пресечения ни разу не были удовлетворены.

Во время заседаний о продлении ареста перед завершением предыдущих сроков задержания Кокорин и Мамаев появлялись в Тверском суде, в слушаниях Мосгорсуда по апелляциям они принимали участие по видеосвязи из СИЗО-2 Бутырской тюрьмы.

3 апреля в Пресненском суде прошли предварительные слушания по делу, и тогда все обратили внимание на изменившуюся внешность форварда "Зенита". И хотя один из адвокатов футболиста Стукалова позже заявила, что его вес остался на прежней отметке, пользователи соцсетей активно обсуждали – "Кокорин поправился" (у заключенных в СИЗО есть возможность заказывать доставку еды вместо предоставляемого питания).

Если Мамаев за последние полгода, по сообщениям защиты и общественных наблюдателей, с учетом ограничений активно занимается спортом, то зенитовец много времени проводит без движения и жалуется на боли в ноге, в которой он более года назад повредил крестообразные связки – и вернулся в игру только незадолго до октябрьских инцидентов.

На заседание 3 апреля Кокорин приехал с отросшими волосами. К началу основных слушаний форвард коротко подстригся. Все о суде – в нашем онлайн.