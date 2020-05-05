Кокорин обратился к футболистам РПЛ, чтобы помочь собрать деньги на лечение девочки с генетическим заболеванием

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин призвал футболистов РПЛ помочь девочке из Северной Осетии, которая нуждается в срочном дорогостоящем лечении из-за спинальной мышечной атрофии.

- Всем привет. Не знаю, что писать под такими постами. Я всегда занимаюсь благотворительностью, но никогда не люблю афишировать это, но... Сейчас не тот случай, ведь на спасение Арнеллы Персаевой осталось всего 3 недели!

Знаю, что сейчас очень сложные времена для всех, но если для нас время на карантине тянется, то для этой девочки оно смертельно летит.

Я вношу свой вклад и кидаю челлендж 300 футболистам РПЛ (основные игроки, без молодняка), — написал Кокорин в Instagram. — Если каждый закинет по 300 тысяч — девочка будет жить.?

СМА — один из самых страшных диагнозов, и, возможно, одно из самых дорогих лекарств — 2 125 000 долларов.

163 миллиона нужно, а всем миром собранно уже почти 73 миллиона. Осталось 90 миллионов, у нас 3 недели. СДЕЛАЕМ ЧУДО ВМЕСТЕ. Всех обнял.