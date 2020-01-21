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Кокорин — капитан «Зенита». И улыбается

17:04
21 января. Доха. «Зенит» — «Аль-Увайнах». Александр Кокорин вышел с капитанской повязкой на игру. Фото ФК «Зенит»
21 января. Доха. «Зенит» — «Аль-Увайнах». Александр Кокорин вышел с капитанской повязкой на игру. Фото ФК «Зенит»
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Форвард «Зенита» Александр Кокорин вышел с капитанской повязкой в стартовом составе команды на товарищеский матч с «Аль-Увайнахом». Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Ранее «Сочи» сообщил об аренде Кокорина до конца сезона-2019/20.

Кокорин в сентябре вышел на свободу после отбывания тюремного срока за две драки в центре Москвы в октябре 2018 года.

Александр выступает за «Зенит» с января 2016 года, за это время он провел в составе сине-бело-голубых 92 официальных игры, забив в них 34 мяча. На счету Александра 48 встреч за сборную России и 12 голов.

Видеотрансляция первого матча «Зенита» в 2020-м. Кокорин — в старте

Аль-Увайнах — Зенит

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