Кокорин — капитан «Зенита». И улыбается
Форвард «Зенита» Александр Кокорин вышел с капитанской повязкой в стартовом составе команды на товарищеский матч с «Аль-Увайнахом». Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
Ранее «Сочи» сообщил об аренде Кокорина до конца сезона-2019/20.
Кокорин в сентябре вышел на свободу после отбывания тюремного срока за две драки в центре Москвы в октябре 2018 года.
Александр выступает за «Зенит» с января 2016 года, за это время он провел в составе сине-бело-голубых 92 официальных игры, забив в них 34 мяча. На счету Александра 48 встреч за сборную России и 12 голов.
Видеотрансляция первого матча «Зенита» в 2020-м. Кокорин — в старте
1' | We're underway in 2020! Alexander Kokorin captains Zenit as we kick-off in Qatar!— FC Zenit in English? (@fczenit_en) January 21, 2020
0-0 | #ZenitAlUwaynah #GazpromTrainingCamp https://t.co/HdJhAVLt90