Кокорин и Мусаев отправились с «Зенитом» на сбор в Катар
10:11
«Зенит» назвал состав команды на тренировочный сбор в Катаре.
Отправляемся на первые зимние #ГазпромТренировочныеСборы ? pic.twitter.com/6iNCG54RUe— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) January 13, 2020
В составе первой команды полузащитник Леон Мусаев, который большую часть сезона провел в «Зените-2», а также форварды Александр Кокорин и Малком, которые до этого работали по индивидуальной программе.
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