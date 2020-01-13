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Кокорин и Мусаев отправились с «Зенитом» на сбор в Катар

10:11
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«Зенит» назвал состав команды на тренировочный сбор в Катаре.

В составе первой команды полузащитник Леон Мусаев, который большую часть сезона провел в «Зените-2», а также форварды Александр Кокорин и Малком, которые до этого работали по индивидуальной программе.

Дополнительная информация

https://twitter.com/zenit_spb/status/1216616517082800128

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