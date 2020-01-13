Кокорин и Мусаев отправились с «Зенитом» на сбор в Катар

«Зенит» назвал состав команды на тренировочный сбор в Катаре.

В составе первой команды полузащитник Леон Мусаев, который большую часть сезона провел в «Зените-2», а также форварды Александр Кокорин и Малком, которые до этого работали по индивидуальной программе.