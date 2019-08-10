Кокорин готов пожать руку Паку

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин заявил, что не имеет претензий к директору департамента Минпромторга Денису Паку.

8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев. Они признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

Сегодня Кокорин и Мамаев провели товарищеский матч с командой Олимп-ПФЛ "Салют" в составе команды заключенных ИК-4 и выиграли 4:2.

– Если встречу на улице Пака, готов пожать ему руку. У меня нет к нему никаких претензий. Хотя жаль, что он не повторил того, что сказал нам в действительности в кафе, – сказал Кокорин. (Александр Рогулев)