Когда решится вопрос по новому контракту Семака с «Зенитом»

По данным «СЭ», вопрос с новым контрактом главного тренера «Зенита» Сергея Семака должен решиться после наступления ясности по поводу сезона-2019/20 — у сторон есть желание продлить трудовые отношения.

Как только определится судьба нынешнего розыгрыша турнира РПЛ, 44-летний специалист и клуб вернутся к переговорам — чтобы уладить последние детали соглашения. Похожая ситуация с футболистами сине-бело-голубых, у которых, как и у Семака, действующие договоры заканчиваются летом этого года — диалоги продолжатся сразу после того, как положение стабилизируется.

По нашей информации, основные параметры контракта Семака уже согласованы: речь идет о двухлетнем сроке. Напомним, что тренер возглавил команду из Петербурга в конце мая 2018 года, под его руководством «Зенит» выиграл РПЛ-2018/19. (Вячеслав Короткин)