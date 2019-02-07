"Когда поступило невероятное предложение, передо мной стала дилемма...". Тренер "Зенита" - о переезде в Россию

Тренер "Зенита" по физподготовке Исаак Серрано в интервью клубной пресс-службе рассказал о своем переезде в Россию. По его словам, ему непросто находиться вдалеке от семьи.

– У вас собственная клиника, работа в университете и родная Барселона, а вы переворачиваете свою жизнь и соглашаетесь на переезд в Петербург. Что вас сподвигло?

– Когда работал в Барселоне, то уезжал из дома в семь утра и возвращался в девять вечера. Выходные зачастую проводил в командировках. После рождения первой дочери понял, что такой ритм не совсем хорош. Через какое-то время принял решение полностью изменить свою жизнь. У меня было несколько вариантов. Первый – Нью-Йорк, куда я периодически ездил пока не получил полноценное предложение переехать на постоянной основе. Поговорил со своим знакомым, который там работал, и он сказал так: "Приезжать в Нью-Йорк – не значит жить здесь постоянно. Барселона – один из самых красивых городов мира, а ты не ценишь то, что у тебя есть". В общем, Нью-Йорку я сказал "нет".



Когда поступило невероятное предложение от "Зенита", передо мной стала та же дилемма. Жена сказала: "Если ты откажешься, будешь жалеть об этом всю жизнь". После первой встречи с Михаилом Юрьевичем Гришиным мы достигли соглашения о том, что я приеду на зимние сборы в Дубае и если мы сработаемся и достигнем взаимопонимания, то приму решение, оставаться или нет. Как видите, в "Зените" я уже третий сезон.

– Одно дело сборы, другое – переезд в Петербург на постоянной основе. Как вас принял город?

​– Впервые в жизни оказался в профессиональном футбольном клубе. Конечно, до этого я работал с игроками, но никогда не был изнутри.

– Что для вас оказалось самым сложным при переезде в Россию? Погода?

​– Находиться вдалеке от семьи. Моя жена все еще работает в Испании. А погода мне даже нравится. Однажды я все-таки вернусь в Барселону, но там никогда не увижу снег, ледяные реки и залив. Заснеженный стадион выглядит просто невероятно, ради такого стоит приехать в Петербург. Но и летом все просто чудесно. Видно, что Петербург – комфортный для жизни и очень туристический город с прекрасными ресторанами.