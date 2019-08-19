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Кобелев считает, что на игру «Динамо» в матче с «Локомотивом» повлияло большое количество новичков

10:40
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Бывший главный тренер и полузащитник «Динамо» Андрей Кобелев — о поражении в матче с «Локомотивом» (1:2) в шестом туре чемпионата России.

— Думаю, «Локомотив» предстал более сыгранной командой — сплав молодости и опыта, — заметил Кобелев. — Но я бы отдал должное и «Динамо». Все-таки команда впервые вышла в таком сочетании, все новые футболисты появились на поле. По сути же — 9 новичков! Так что можно сказать, что бело-голубые играли с листа. И в первом тайме, кстати, смотрелись очень даже неплохо, ни в чем не уступали железнодорожникам.

— Позитивные моменты в игре «Динамо»?

— На мой взгляд, команда правильно перестроилась. Играет с двумя опорными полузащитниками. Одному Каборе было бы очень тяжело прерывать быстрые атаки соперника — поэтому к нему приставили Нойштедтера. Здесь все объяснимо, логично. В целом этот ход сработал. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Андрея Кобелева — здесь.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/dinamo-lokomotiv-1-2-18-avgusta-2019-mnenie-andreya-kobeleva-1576412/

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