Кобелев ответил на вопрос, кто может стать лидером «Динамо» в новом сезоне

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев ответил на вопрос о том, кто может стать лидером бело-голубых в сезоне-2024/25.

«Прошел только первый тур. Нужно подождать 5-6 игр с разными соперниками, чтобы понять кто из себя что представляет. Сейчас три игрока отсутствовали, поэтому молодежь брала на себя ответственность. Давайте посмотрим 5-6 туров, а потом будем делать выводы», — цитирует Кобелева Vprognoze.ru.

В первом туре РПЛ «Динамо» обыграло «Факел» со счетом 3:1. В следующем матче команда Марцела Лички примет «Локомотив» 27 июля.