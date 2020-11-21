Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением о матче 15-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком» (1:1).

— Футбол был интенсивным, но не ярким, — заявил Кобелев «СЭ». — Команды пытались прессинговать, «Динамо» в большей степени. Был сумбур, мысли игровой было не так много, как хотелось бы. Равная игра получилась.

— Кто больше заслужил победу?

— Все-таки ничья закономерна по игре. В первом тайме «Динамо» имело небольшое преимущество, во втором — «Спартак». В игре всего два-три голевых момента было.

— В турнирной таблице ничего не поменялось. В психологическом плане кому эта ничья на руку?

— Пока идет середина чемпионата, сложно рассуждать, кому это пошло на пользу — очко есть очко. Хотелось бы, конечно, победы. А так результат на руку «Зениту», ЦСКА и остальным командам, претендующим на тройку.

— Как оцените гол Скопинцева?

— Хороший обводящий удар, отлично попал. У Скопинцева отличный удар. Насыщенная игра, но было не так голевых моментов и осмысленных моментов. Хорошая скорость, хорошая борьба — то, что в принципе надо подтягивать «Динамо». Плюс судья давал бороться, не сажал на свисток — тоже немаловажно в такой игре. Игра не дробилась — видна была и скорость, и отдача футболистов. (Константин Колмаков)