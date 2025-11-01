Клубы РПЛ за 5 лет направили более 21 миллиарда рублей на подготовку резерва

Ежегодные вложения клубов РПЛ в развитие молодежного и детско-юношеского футбола выросли с 2,79 миллиарда до 6,05 миллиарда рублей, сообщает РБК со ссылкой на РФС.

Общая сумма вложений за 5 лет составила 21,7 миллиарда рублей. Ожидается, что в 2025 году клубы суммарно потратят около 6-7 миллиардов.

27 октября генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о тратах организации на детско-юношеский футбол в период санкций.