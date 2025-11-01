Футбол
1 ноября 2025, 15:08

Клубы РПЛ за 5 лет направили более 21 миллиарда рублей на подготовку резерва

Игнат Заздравин
Корреспондент

Ежегодные вложения клубов РПЛ в развитие молодежного и детско-юношеского футбола выросли с 2,79 миллиарда до 6,05 миллиарда рублей, сообщает РБК со ссылкой на РФС.

Общая сумма вложений за 5 лет составила 21,7 миллиарда рублей. Ожидается, что в 2025 году клубы суммарно потратят около 6-7 миллиардов.

27 октября генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о тратах организации на детско-юношеский футбол в период санкций.

Источник: РБК
  • Деп Б.Охта

    Классно похвастался!!! Отчётом это не назовёшь. Мы тратим на ..... абстактную, яко бы рабрту ... миллиарды. А где результат? Если 21,7 миллиарда рублей поделить на количество выпускников, ИГРАЮЩИХ (не сидящих в запасе) в клубах РПЛ, то сколько миллионов придётся на одного? Не пора ли в футбольное хозяйство засылать счётную палату?

    01.11.2025

  • AlexCS4

    Поглядим на выхлоп. Как я понимаю, это без учета вложения в клубные школы, а только отчисления в РФС, которые он и пилит?

    01.11.2025

    • Корнеев: «Похоже, Баринов покинет «Локомотив»

    «Рубин» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча РПЛ
