Клубы РПЛ за 5 лет направили более 21 миллиарда рублей на подготовку резерва
Ежегодные вложения клубов РПЛ в развитие молодежного и детско-юношеского футбола выросли с 2,79 миллиарда до 6,05 миллиарда рублей, сообщает РБК со ссылкой на РФС.
Общая сумма вложений за 5 лет составила 21,7 миллиарда рублей. Ожидается, что в 2025 году клубы суммарно потратят около 6-7 миллиардов.
27 октября генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о тратах организации на детско-юношеский футбол в период санкций.
Источник: РБК
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|12
|4
|2
|37-12
|40
|
2
|Зенит
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
3
|Локомотив
|18
|10
|7
|1
|39-23
|37
|
4
|ЦСКА
|18
|11
|3
|4
|30-17
|36
|
5
|Балтика
|18
|9
|8
|1
|24-7
|35
|
6
|Спартак
|18
|8
|5
|5
|26-23
|29
|
7
|Рубин
|18
|6
|5
|7
|16-22
|23
|
8
|Ахмат
|18
|6
|4
|8
|22-25
|22
|
9
|Акрон
|18
|5
|6
|7
|22-26
|21
|
10
|Динамо
|18
|5
|6
|7
|27-26
|21
|
11
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|15-20
|21
|
12
|Кр. Советов
|18
|4
|5
|9
|20-33
|17
|
13
|Динамо Мх
|18
|3
|6
|9
|8-21
|15
|
14
|Пари НН
|18
|4
|2
|12
|12-28
|14
|
15
|Оренбург
|18
|2
|6
|10
|17-29
|12
|
16
|Сочи
|18
|2
|3
|13
|16-41
|9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|27.02
|19:30
|Зенит – Балтика
|- : -
|28.02
|12:00
|Оренбург – Акрон
|- : -
|28.02
|14:30
|Динамо Мх – Рубин
|- : -
|28.02
|17:00
|Локомотив – Пари НН
|- : -
|28.02
|19:30
|Краснодар – Ростов
|- : -
|1.03
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|1.03
|16:30
|Сочи – Спартак
|- : -
|1.03
|19:00
|Ахмат – ЦСКА
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|11
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|16
|1
|2
|
|
Диего Коста
Краснодар
|16
|1
|6
|
|
Йонуц Неделчару
Акрон
|17
|1
|4
Новости