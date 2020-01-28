Клубы РПЛ решают, как ответить на решение избиркома РФС о выборах Прядкина

В офисе Российской премьер-лиги началось общее собрание клубов. На заседании обсуждают пятничное решение избирательного комитета Российского футбольного союза о процедуре выборов президента РПЛ после продления полномочий Сергея Прядкина еще на пять лет в ходе голосования на прошлом собрании клубов 16 января.

Сегодня Российский футбольный союз должен был передать лиге мотивировочную часть решения исполкома, ранее предложившего внести изменения в регламент лиги и провести новые выборы президента РПЛ в ближайшие три месяца. РПЛ может обжаловать решение в арбитражном избирательном комитете РФС до 29 января. (Евгений Белоусов)