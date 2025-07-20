Клубы РПЛ интересуются Абу-Фани из «Ференцвароша»

Полузащитник «Ференцвароша» Мухаммед Абу-Фани может продолжить карьеру в России, сообщает walla.co.il.

По сведениям источника, 27-летним игроком сборной Израиля интересуются несколько клубов РПЛ. Отмечается, что футболисту были сделаны несколько выгодных предложений. «Ференцварош» может попросить за Абу-Фани от 2,8 и до 3,5 миллиона евро.

В сезоне-2024/25 Абу-Фани провел 45 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 9 результативных передач.

Эли Швидлер