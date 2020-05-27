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«Клуб не готов предлагать длительный контракт футболисту, которому 30». Томас Цорн — о Лоренсо Мельгарехо

21:50
Лоренсо Мельгарехо. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Лоренсо Мельгарехо. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральный директор красно-белых Томас Цорн в интервью «СЭ» объяснил решение клуба не заключать новый контакт с парагвайским универсалом Лоренсо Мельгарехо.

— Для начала отмечу, что Лоренсо очень многое дал команде, выступал здесь на протяжении четырех сезонов, стал чемпионом, — отметил Цорн. — Мы благодарны ему и ценим его вклад. Решение расстаться связано со стратегией «Спартака». Когда пришел новый тренерский штаб во главе с Тедеско, Мельгарехо предложили статус второго левого защитника — первый номер тут Айртон. На этой позиции парагваец играл довольно долго — и не только в России. При этом клуб был не готов предлагать длительный контракт футболисту, которому в августе исполнится 30 лет. К тому же под Айртоном должен быть игрок на перспективу. (Вячеслав Короткин)

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