Генеральный директор красно-белых Томас Цорн в интервью «СЭ» объяснил решение клуба не заключать новый контакт с парагвайским универсалом Лоренсо Мельгарехо.

— Для начала отмечу, что Лоренсо очень многое дал команде, выступал здесь на протяжении четырех сезонов, стал чемпионом, — отметил Цорн. — Мы благодарны ему и ценим его вклад. Решение расстаться связано со стратегией «Спартака». Когда пришел новый тренерский штаб во главе с Тедеско, Мельгарехо предложили статус второго левого защитника — первый номер тут Айртон. На этой позиции парагваец играл довольно долго — и не только в России. При этом клуб был не готов предлагать длительный контракт футболисту, которому в августе исполнится 30 лет. К тому же под Айртоном должен быть игрок на перспективу. (Вячеслав Короткин)