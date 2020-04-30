Кирилл Новиков: «У нас есть кем заменить легионеров, если они не смогут вернуться»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков в интервью «СЭ» отметил, что он знает, кем можно заменить легионеров, которые могут не вернуться в Россию в текущем сезоне.

Ранее стало известно, что Правительство России продлило запрет на въезд в страну для иностранных граждан из-за пандемии коронавируса.

— Сколько понадобится времени на восстановление кондиций после паузы?

— Вопрос дискуссионный. Надо понимать, что такого большого перерыва у нас никогда еще не было. Последний тур прошел полтора месяца назад, совместные тренировки вряд ли начнутся скоро. Чемпионат возобновится еще через три недели после этого. За 21 день определенный набор физической формы происходит, но она точно не будет оптимальной. Большое значение имеет также игровой тонус. Разрешат ли проводить товарищеские матчи — это тоже пока под вопросом. Но самое главное, что все команды в равных условиях и столкнутся с одинаковыми проблемами.

— Границы пока закрыты. Готовы к тому, что если их не откроют, то сезон придется заканчивать без уехавших на родину Филиппа, Шиманьски, Нжи, Хильемарка?

— Думаю, они все же смогут вернуться. Если же границы закроют жестко, то опять же, не мы одни окажемся в такой ситуации. Ничего страшного. В «Динамо» все футболисты высокого уровня, есть возможность заменить любого игрока на любой позиции. (Константин Алексеев)

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