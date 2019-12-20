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Кирилл Новиков: «Сделаем все возможное, чтобы «Динамо» занимало те позиции, которые должно занимать»

10:39
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Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков рассказал о продлении контракта с клубом до лета 2021 года.

— Очень рад продлить соглашение со своим родным клубом, — сказал Новиков в интервью «Динамо» на Youtube-канале. — Сделаем все возможное, чтобы команда добивалась результатов и занимала те позиции, которые должна занимать. Будет два пополнения: один тренер по физподготовке, плюс еще один тренер.

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