Кирилл Новиков: «Сделаем все возможное, чтобы «Динамо» занимало те позиции, которые должно занимать»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков рассказал о продлении контракта с клубом до лета 2021 года.

— Очень рад продлить соглашение со своим родным клубом, — сказал Новиков в интервью «Динамо» на Youtube-канале. — Сделаем все возможное, чтобы команда добивалась результатов и занимала те позиции, которые должна занимать. Будет два пополнения: один тренер по физподготовке, плюс еще один тренер.