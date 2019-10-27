Кирилл Новиков: «Ребята в футбол умеют играть, глаза горят, так что все будет нормально»

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Кирилл Новиков рассказал о настрое команды на матч 14-го тура чемпионата России против ЦСКА.

— Смотрел матч ЦСКА с «Ференцварошем», — рассказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Как и у любой команды, есть у них свои слабости. Игра дала много пищи для размышления. Какие-то идеи есть, посмотрим, как их реализуем.

С каждым соперником играть два раза в сезоне. И в какой последовательности они идут для нас непринципиально. Готовы выигрывать у любой команды.

У нас собраны большие профессионалы, сильные игроки. Единственная проблема — психология, так как мы опустили в зону вылета. Но ребята в футбол умеют играть, глаза горят, так что все будет нормально.

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