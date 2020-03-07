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Кирилл Новиков: «Офсайд у Комличенко? Плохо, что команда в таких случаях расходует эмоции»

19:28

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков после победы над «Тамбовом» (1:0) в матче 21-го тура Тинькофф чемпионата России прокомментировал эпизод с отмененным из-за офсайда голом форварда Николая Комличенко в первом тайме.

— Что вы думаете о таких офсайдах, как сегодня у Комличенко — по картинке видно, что там всего несколько миллиметров?

— Знаю, что сейчас ведутся определенные дискуссии по этому поводу. Но с введением ВАР не вижу смысла обсуждать судейство. Правила есть правила. Но что мне не нравится — в таких моментах команда расходует эмоции, ведь происходит выплеск радости. Потом после такого тяжело вернуться в игру. Рад, что команда хорошо отреагировала на такую ситуацию. (Дмитрий Гирин)

Динамо — Тамбов

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