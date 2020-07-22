Кирилл Новиков: «Больше всего от вируса пострадали мы, «Ростов» и «Оренбург»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал результат матча 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Оренбурга» (0:1).

— Плохо провели первый тайм. У нас выпало сразу несколько футболистов, что сказалось на игре, — цитирует Новикова сайт «Динамо». — Во второй половине в особенности после замен сумели поменять ситуацию. Создали большое количество голевых моментов. К сожалению, наша проблема — плохая реализация — никуда не девается. Забей мы процентов десять из того, что создали сегодня, — непременно добились бы победы.

— Подведите итоги чемпионата сразу после рестарта...

— Пандемия оказала влияние на все команды. Больше всего от вируса пострадали мы, «Ростов» и «Оренбург». Безусловно, проблемы были. Но мы с честью из них вышли и смогли решить поставленные перед нами задачи.

— Насколько сильно может поменяться за эти полторы недели состав «Динамо»? Будет ли продлен контракт с Рыковым?

— В ближайшие 4-5 дней мы дадим комментарии по всем изменениям в составе. Пока неправильно говорить о каких-то переменах, не поговорив предварительно с игроками.

— С эмоциональной точки зрения довольны тем, как сегодня выглядела команда?

— В первом тайме по определенным причинам некоторые футболисты выпали из игры. Тяжело, когда выпадает один игрок, а когда сразу несколько, это создает дополнительные проблемы. «Оренбург» оборонялся большими силами. Девять человек находились возле своей штрафной. Соперник рассчитывал на контратаки. Мы это понимали и к этому готовились. В первом тайме не все получилось. Во второй половине игра смотрелась по-другому. Должны были реализовать те моменты, что создавали по ходу матча.

— Каков будет план подготовки к новому сезону? Ведь пауза между чемпионатами минимальная.

— План подготовки есть. Ближайшие четыре дня дадим отдохнуть тем ребятам, на кого легла большая нагрузка. У нас есть травмированные. Есть и те, кто продолжает восстановление после травм или болезни. Все эти моменты мы обязательно учтем. В ближайшие выходные, уверен, ребята приедут на базу и начнут готовиться к следующему сезону.

— Что скажете о состоянии здоровья Шиманьски, Паршивлюка и Юсупова?

— Паршивлюк продолжает восстанавливаться после травмы. Шиманьски получил повреждение голеностопа. Думаю, Себа еще неделю будет проходить реабилитацию. Юсупов травмировался. Как видите, у нас большой резерв в плане усиления игры атакующей линии. При позиционном нападении нам не хватает креатива. Хотелось бы видеть скоростных игроков с дриблингом, способных взламывать оборону соперника при позиционном нападении. Рассчитываем, что к новому сезону подойдем с полной обоймой без травмированных и больных.

— В последних двух матчах динамовская молодежь сыграла важную роль. Их появление в старте — больше вынужденная мера или же всерьез рассчитываете на них как на игроков основной обоймы на будущий сезон?

— Матч с «Оренбургом» показал, что наши молодые ребята готовы выходить в стартовом составе. Сегодня здорово выглядел Карапузов, был самым активным в линии атаки. Школик показал зрелую игру во втором тайме, мог забить. Нашу молодежь никто за уши не тянет. Они достойны играть за главную команду московского «Динамо». Многое будет зависеть от конкуренции. Никакие имена в футбол не играют. Кто окажется сильнее, тот и выйдет на поле.

— Селекция «Динамо» будет зависеть напрямую от результатов финала Кубка России?

— Нет, не будет. У нас на примете есть игроки, которых мы хотели бы видеть в своей команде. С ними ведутся переговоры, которые, надеюсь, завершатся успешно. Усиление обязательно будет. Оно нам необходимо, чтобы двигаться вперед.

— Напоследок несколько слов-пожеланий болельщикам.

— Хотелось бы извиниться перед нашими болельщиками за поражение. Не получилось их порадовать. Рассчитывали продолжить победную серию и подарить людям праздник. Благодарны нашим трибунам за отличную поддержку на протяжении всего сезона. Некоторые матчи мы вытащили только благодаря им. Надеемся, что в новом чемпионате большему числу зрителей разрешат посещать игры.