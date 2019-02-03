Кирилл Комбаров – о наказании Нурмагомедову: "Девятимесячная дисквалификация несправедлива"

Защитник и капитан "Арсенала" Кирилл Комбаров​ в экслюзивном интервью "СЭ" назвал 9-месячную дисквалификацию российского бойца и чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова за потасовку после поединка с ирландцем Конором Макгрегором​ несправедливым и политическим наказанием.

– За UFC вы следите внимательно. Какой из недавних боев впечатлил больше всего?

– Знаете, раньше я следил за единоборствами намного более внимательно. Сейчас у меня намного меньше времени. Самым ярким из последних назову бой Хабиба против Конора, – сказал Комбаров.

– Наказание Хабиба за прыжок в зал после боя с Конором – дисквалификация 9 месяцев и штраф 500 тысяч долларов, тогда как у ирландца 6-месячная дисквалификация и 50-тысячный штраф – считаете адекватным?

– Конечно же, нет. Наверное, в определенной степени в этом есть некий политический момент. Девятимесячная дисквалификация несправедлива. И такой огромный штраф – тоже.

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