Кирилл Комбаров: "Не исключаю, что в будущем буду тренером"

Защитник и капитан "Арсенала" Кирилл Комбаров​ в экслюзивном интервью "СЭ" рассказал о том, чем будет заниматься после завершения карьеры.

– Контракт действительно истекает летом. Насколько знаю, предложение готовится. Но что будет дальше, пока не могу сказать, – сказал Комбаров.

– Недавно вы в большой группе действующих футболистов получили первую тренерскую лицензию. Это для того, "чтобы было", или уже определились, что будете делать дальше?

– У меня есть определенные наметки, чем я хочу заниматься после завершения карьеры. С футболом связана вся моя жизнь. Мы получили возможность отучиться на категорию А – и глупо было этим шансом не воспользоваться. Не исключаю, что в будущем буду тренером.

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