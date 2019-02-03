Кирилл Комбаров: "Не исключаю, что в будущем буду тренером"

Защитник и капитан "Арсенала" Кирилл Комбаров в экслюзивном интервью "СЭ" рассказал о том, чем будет заниматься после завершения карьеры.
– Контракт действительно истекает летом. Насколько знаю, предложение готовится. Но что будет дальше, пока не могу сказать, – сказал Комбаров.
– Недавно вы в большой группе действующих футболистов получили первую тренерскую лицензию. Это для того, "чтобы было", или уже определились, что будете делать дальше?
– У меня есть определенные наметки, чем я хочу заниматься после завершения карьеры. С футболом связана вся моя жизнь. Мы получили возможность отучиться на категорию А – и глупо было этим шансом не воспользоваться. Не исключаю, что в будущем буду тренером.
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