Кирилл Комбаров: "Федор Емельяненко – легенда для одного или нескольких поколений"

Защитник и капитан "Арсенала" Кирилл Комбаров​ в экслюзивном интервью "СЭ" прокомментировал поражение российского бойца Федора Емельяненко​ американцу Райану Бейдеру в финале "Гран-при" Bellator.

– Не хочу говорить о последнем бое, который все мы смотрели и болели за Федора. Он в любом случае был и останется легендой. После него еще долго не будет такого же бойца. Не буду говорить, нужно или нет ему завершать карьеру. Он сам примет решение. На него вылилось много критики и в прессе, и в соцсетях. Но это не меняет главного. Он легенда для одного или нескольких поколений, он пример того, как нужно стараться, трудиться и оставаться скромным человеком – не только на ринге, но и в жизни, – сказал Комбаров.

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