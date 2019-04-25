На заседании Пресненского суда Москвы допрашивается Кирилл Кокорин, который участвовал в двух драках в центре Москвы вместе со своим братом, нападающим "Зенита" Александром Кокориным, полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым и детским футбольным тренером Александром Протасовицким.
Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.
Вопросы Кокорину задает адвокат Вячеслав Барик:
- Правда на нашей стороне, мы в этой истории темная лошадка.
- Показания подсудимых слышали, согласны? Расскажите о себе.
- Занимался футболом, закончил. Пошел в университет учиться, перешел в другой, затем попал в тюрьму. Учился на финансиста. Есть желание с родителями общаться.
- Расскажите о роли своего брата?
- Общаемся близко. Нет людей ближе, чем брат. Сам удивляюсь, как мы можем так общаться. Он старше меня на 8 лет, но всюду меня зовет погулять, но и поругать меня может.
- А в жизни семьи какую роль он играет?
- Все крутится вокруг него.
- Стараешься для него что-то делать?
- Стараюсь, но возможности стало меньше, так как он переехал в Питер. Когда у него или у меня есть пара свободных, мы пытаемся увидеться.
- Скучаете?
- Я да.
- Отношения с Павлом Мамаевым какие?
- Не общаемся близко, но знаю давно. Сейчас стали больше переписываться. Но он тоже живет в другом городе.
- Расскажите про хронологию 7 октября?
- Было воскресенье, единственный для меня выходной. Понятно, что это не так сложно как играть в футбол, но надо все равно отсидеть несколько пар. Планов не было. Но брат сказал их встретить.
- В состоянии бодрствования этот день провел?
- Да.
- Хронология вечера.
- Я их встретил в 0.40 у Ленинградского вокзала и поехали Secret Room.
- Что ты делал?
- Ничего не делал. Просто слушал хорошую музыку. Не выпивал. Потом ребята сказали приезжать. Мы вызвали такси, приехали все в "Эгоист".
- Там как время проводили?
- Весело. Конфликтов не было. Дружественная обстановка.
- Выпивали алкоголь?
- Да. Порция виски. Я был в адекватном состоянии.
- Вышли вы на улицу, а дальше?
- Было в районе 7, нас было человек 10. Выходили разными группами, и мы начали общаться с Кареном.
- Где вы стояли?
- Сзади Мерседеса. Карен вызвал такси, а я на дороге ловил машину. Дальше увидел, что Карен начал спорить с девчонками. Через некоторое время увидел, что Саша, Паша и Протасовицкий стоят и что-то обсуждают с человеком. Разговор был про то, почему назвали кого-то петухами.
- Было обидно за брата?
- Я к таким моментам чувствительно отношусь. Ладно бы меня... Это было очень несправедливо.
- Дальше?
- На тот момент ничего он матом не говорил. Суть разговора была только в том, что задавались вопросы. Он отвечал, что это его мнение. Затем, по памяти рассказываю, Паша взял его за грудки, не знаю, он зачем так сделал, а тот через меня ударил.
- Что потом?
- Паша отклонился. Он попытался сделать удар, а тот начал пятиться и убегать.
- У кого было преимущество в физическом состоянии?
- Конечно, у Соловчука. Если бы Паша занимался боевыми искусствами это одно дело.
- Ты боялся, что Мамаев пострадает?
- Он уже пострадал. Мало ли, у него мог быть нож, он резко на пятерых начал гнать. Затем мы побежали за ним. (Арман Мкртчян)
Кокорин и Мамаев. Главное о скандале