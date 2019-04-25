На заседании Пресненского суда Москвы допрашивается Кирилл Кокорин, который участвовал в двух драках в центре Москвы вместе со своим братом, нападающим "Зенита" Александром Кокориным, полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым и детским футбольным тренером Александром Протасовицким.

Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

Вопросы Кокорину задает адвокат Вячеслав Барик:

- Правда на нашей стороне, мы в этой истории темная лошадка.

- Показания подсудимых слышали, согласны? Расскажите о себе.

- Занимался футболом, закончил. Пошел в университет учиться, перешел в другой, затем попал в тюрьму. Учился на финансиста. Есть желание с родителями общаться.

- Расскажите о роли своего брата?

- Общаемся близко. Нет людей ближе, чем брат. Сам удивляюсь, как мы можем так общаться. Он старше меня на 8 лет, но всюду меня зовет погулять, но и поругать меня может.

- А в жизни семьи какую роль он играет?

- Все крутится вокруг него.

- Стараешься для него что-то делать?

- Стараюсь, но возможности стало меньше, так как он переехал в Питер. Когда у него или у меня есть пара свободных, мы пытаемся увидеться.

- Скучаете?

- Я да.

- Отношения с Павлом Мамаевым какие?

- Не общаемся близко, но знаю давно. Сейчас стали больше переписываться. Но он тоже живет в другом городе.

- Расскажите про хронологию 7 октября?

- Было воскресенье, единственный для меня выходной. Понятно, что это не так сложно как играть в футбол, но надо все равно отсидеть несколько пар. Планов не было. Но брат сказал их встретить.

- В состоянии бодрствования этот день провел?

- Да.

- Хронология вечера.

- Я их встретил в 0.40 у Ленинградского вокзала и поехали Secret Room.

- Что ты делал?

- Ничего не делал. Просто слушал хорошую музыку. Не выпивал. Потом ребята сказали приезжать. Мы вызвали такси, приехали все в "Эгоист".

- Там как время проводили?

- Весело. Конфликтов не было. Дружественная обстановка.

- Выпивали алкоголь?

- Да. Порция виски. Я был в адекватном состоянии.

- Вышли вы на улицу, а дальше?

- Было в районе 7, нас было человек 10. Выходили разными группами, и мы начали общаться с Кареном.

- Где вы стояли?

- Сзади Мерседеса. Карен вызвал такси, а я на дороге ловил машину. Дальше увидел, что Карен начал спорить с девчонками. Через некоторое время увидел, что Саша, Паша и Протасовицкий стоят и что-то обсуждают с человеком. Разговор был про то, почему назвали кого-то петухами.

- Было обидно за брата?

- Я к таким моментам чувствительно отношусь. Ладно бы меня... Это было очень несправедливо.

- Дальше?

- На тот момент ничего он матом не говорил. Суть разговора была только в том, что задавались вопросы. Он отвечал, что это его мнение. Затем, по памяти рассказываю, Паша взял его за грудки, не знаю, он зачем так сделал, а тот через меня ударил.

- Что потом?

- Паша отклонился. Он попытался сделать удар, а тот начал пятиться и убегать.

- У кого было преимущество в физическом состоянии?

- Конечно, у Соловчука. Если бы Паша занимался боевыми искусствами это одно дело.

- Ты боялся, что Мамаев пострадает?

- Он уже пострадал. Мало ли, у него мог быть нож, он резко на пятерых начал гнать. Затем мы побежали за ним. (Арман Мкртчян)

Кокорин и Мамаев. Главное о скандале