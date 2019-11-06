Кержаков подал в суд на первую жену и судебного пристава

Экс-форвард «Зенита», главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков подал в суд на бывшую супругу Марию, информирует телеграмм-канал Mash. Пара развелась в 2010 году. В 2004-м в браке Кержаковых родилась дочь Дарья.

Сообщается, что бывший футболист подал всего три иска. Он хочет приостановить выплату алиментов, частично освободить себя от уплаты долгов по алиментам с 13 до 4 миллионов рублей и снизить их размер с 300 тысяч до 43 тысяч в месяц.

Кержаков также подал иск на судебного пристава. Из-за долгов тренер является невыездным. Также известно, что федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счета бывшего игрока сборной России.

Первый суд экс-нападающий выиграл, выплаты были приостановлены. Однако его бывшая супруга собирается обжаловать данное решение.

В ноябре команда Кержакова (игроки 2001 года рождения) примет участие в 1-м отборочном раунде чемпионата Европы-2020 U-19. На турнире в Уэльсе россияне поборются за выход в элитный раунд квалификации с командой принимающей страны, Косово и Польшей.