Кержаков назвал сильнейшего нападающего чемпионата России

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков назвал сильнейшего форварда в чемпионате России. Им стал Александр Кокорин, выступающий за «Сочи».

— Для меня Кокорин — сильнейший, — цитирует Кержакова «Спорт уик-энд». — У Александра есть скорость, в том числе и скорость принятия решений. Техника заложена еще на базовом уровне. Многим футболистам нужно предпринимать усилия, чтобы найти правильное решение. У Кокорина это на подсознательном уровне. Он не тратит не только лишнего времени, но и лишней энергии.

— В вашей юношеской сборной есть игроки с такими задатками?

— Сложно сказать. Такого талантливого пока не вижу. Хотя у многих есть сильные качества. Да и вообще, не вижу пока нападающего такого потенциала, как у Кокорина. Другое дело, как он его реализует.

29-летний Александр Кокорин в текущем сезоне провел четыре матча за «Сочи» и забил три мяча при двух голевых передачах.