Кечинов заявил, что его разочаровала игра «Спартака» в матче с «Ростовом»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов высказался о ничьей красно-белых с «Ростовом» в рамках 25-го тура РПЛ (1:1).

«Она [московская команда] разочаровала. Я полагал, что хозяева выйдут с сумасшедшим настроем, на эмоциональном подъеме и обыграют «Ростов». Но этого не произошло. Единственный положительный момент, что у команды есть характер. «Спартак» когда надо добавляет и вырывает очки. Но хотелось бы, чтобы это начиналось с первых минут. Если сравнивать составы, у красно-белых он намного сильнее, но мы этого не увидели вчера. Молодые ребята из Ростова ничуть не уступали спартаковским легионерам и опытным футболистам», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Кечинова.

На данный момент «Спартак» идет на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 49 очков. В следующем туре команда сыграет с «Зенитом». Матч пройдет 7 мая.