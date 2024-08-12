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Сегодня, 16:02

Кечинов — о ничьей «Спартака»: «Если «Ахмат» и с «Зенитом» так сыграет, то и питерцам будет непросто»

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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в комментарии «СЭ» подвел итоги матча 4-го тура РПЛ между красно-белыми и «Ахматом».

«Немного неожиданный для меня результат. Не могу сказать, что «Спартак» играл плохо. Первый тайм так вообще получился неплохой и по контролю мяча, и по взаимодействию футболистов. Единственное, чего не хватало, так это хорошего удара и, очевидно, забитого мяча: то во вратаря попадали, то мимо ворот били. Во втором же тайме команда начала похуже играть. Дали «Ахмату» возможность создавать комбинации и атаковать. Но если судить строго, то стопроцентных моментов не было ни у одной команды», — сказал Кечинов «СЭ»

Бывший игрок красно-белых также поделился мнением об игре «Ахмата».

«Можно сказать, что «Ахмат» изначально избрал тактику, чтобы не проиграть. Вообще любой команде будет непросто играть против такой тактики. Если «Ахмат» и с «Зенитом» так сыграет, то и питерцам будет непросто. Всегда очень сложно играть, когда у соперника насыщенная оборона и полузащитники с нападающими активно участвуют в отборе мяча», — добавил Кечинов.

«Спартак» с 7 очками занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Ахмат» с 3 очками — на 14-й строчке.

Денис Сафронов

Валерий Кечинов
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
3
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
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 - : -
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ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Факел – Спартак
 - : -
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
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