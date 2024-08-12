Кечинов — о ничьей «Спартака»: «Если «Ахмат» и с «Зенитом» так сыграет, то и питерцам будет непросто»
Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в комментарии «СЭ» подвел итоги матча 4-го тура РПЛ между красно-белыми и «Ахматом».
«Немного неожиданный для меня результат. Не могу сказать, что «Спартак» играл плохо. Первый тайм так вообще получился неплохой и по контролю мяча, и по взаимодействию футболистов. Единственное, чего не хватало, так это хорошего удара и, очевидно, забитого мяча: то во вратаря попадали, то мимо ворот били. Во втором же тайме команда начала похуже играть. Дали «Ахмату» возможность создавать комбинации и атаковать. Но если судить строго, то стопроцентных моментов не было ни у одной команды», — сказал Кечинов «СЭ»
Бывший игрок красно-белых также поделился мнением об игре «Ахмата».
«Можно сказать, что «Ахмат» изначально избрал тактику, чтобы не проиграть. Вообще любой команде будет непросто играть против такой тактики. Если «Ахмат» и с «Зенитом» так сыграет, то и питерцам будет непросто. Всегда очень сложно играть, когда у соперника насыщенная оборона и полузащитники с нападающими активно участвуют в отборе мяча», — добавил Кечинов.
«Спартак» с 7 очками занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Ахмат» с 3 очками — на 14-й строчке.
Денис Сафронов
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|4
|4
|0
|0
|14-0
|12
|
2
|Динамо
|4
|3
|0
|1
|8-3
|9
|
3
|Локомотив
|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
|
4
|ЦСКА
|4
|2
|1
|1
|9-3
|7
|
5
|Спартак
|4
|2
|1
|1
|6-3
|7
|
6
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
7
|Краснодар
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|
8
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|5-7
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|4-7
|5
|
10
|Химки
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|
11
|Акрон
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|
12
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
13
|Кр. Советов
|4
|1
|0
|3
|3-10
|3
|
14
|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|
15
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1
|17.08
|17:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|17.08
|19:30
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|18.08
|15:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|18.08
|17:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|18.08
|17:30
|
Факел – Спартак
|- : -
|18.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|19.08
|17:30
|
Акрон – Рубин
|- : -
|19.08
|20:00
|
Динамо Мх – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0