КДК РФС рассмотрит скандирование фанатами «Зенита» нецензурной лексики в матче с «Локомотивом»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о повестке заседания комитета по итогам матча 13-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом» (1:1).

«Рассмотрим скандирование нецензурной лексики болельщиками «Зенита». Далее — выход за пределы технической зоны тренера «Локомотива» Михаила Галактионова», — сказал Григорьянц «СЭ».

«Зенит» прервал 5-матчевую победную серию во всех турнирах. Петербуржцы набрали 30 очков, но остались на второй позиции в РПЛ, уступая лидирующему «Краснодару» (30) по дополнительным показателям. При этом у «быков» еще одна игра в запасе. «Локомотив» с 28 баллами располагается на третьей строчке.