17:25 | Футбол — РПЛ

КДК рассмотрит эпизод матча ЦСКА – "Сочи", в котором Чалову сломали нос

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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил "СЭ", что комитет рассмотрит эпизод воскресного матча 5-го тура премьер-лиги ЦСКА"Сочи" (0:0), в котором защитник сочинцев Иван Миладинович разбил нос форварду красно-синих Федору Чалову.

- КДК будет рассматривать эпизод с участием нападающего ЦСКА Федора Чалова и защитника "Сочи" Ивана Миладиновича, - сказал Григорьянц.

- Это решение комитета, или же в КДК пришло письмо от армейцев?

- Нет, письмо от клуба мы не получали, комитет рассмотрит этот эпизод на основании материалов СМИ.

- Будете ли рассматривать момент с травмой Сигурдссона?

- Нет, это не в юрисдикции КДК. (Иван Торопцев)

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