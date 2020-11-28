КДК отменил желтую карточку защитника «Уфы» Табидзе
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отменил желтую карточку защитника «Уфы» Джемала Табидзе в матче 15-го тура против «Химок» (1:2).
Комитет признал, что главный арбитр встречи Станислав Васильев ошибочно сделал предупреждение грузинскому футболисту на 86-й минуте встречи. Для Табидзе эта карточка была пятой в сезоне и четвертой — в чемпионате.
Таким образом, защитник сможет принять участие в матче 16-го тура против «Тамбова», который состоится в воскресенье, 29 ноября (14.00 мск).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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