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КДК отменил желтую карточку защитника «Уфы» Табидзе

11:11
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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отменил желтую карточку защитника «Уфы» Джемала Табидзе в матче 15-го тура против «Химок» (1:2).

Комитет признал, что главный арбитр встречи Станислав Васильев ошибочно сделал предупреждение грузинскому футболисту на 86-й минуте встречи. Для Табидзе эта карточка была пятой в сезоне и четвертой — в чемпионате.

Таким образом, защитник сможет принять участие в матче 16-го тура против «Тамбова», который состоится в воскресенье, 29 ноября (14.00 мск).

Дополнительная информация:

https://www.rfs.ru/news/212778

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