КДК отменил красную карточку Берга. В воскресенье он может сыграть против «Ростова»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отменил красную карточку форварда «Краснодара» Маркуса Берга, которую тот получил на 80-й минуте матча 14-го тура чемпионата России против «Оренбурга» (1:1) за фол на полузащитнике соперника Даниэле Мишкиче. Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

— КДК получил заявление от «Краснодара» с просьбой отменить Бергу красную карточку. По регламенту, комитет отправил просьбу в экспертную судейскую комиссию. Комиссия дала следующий вердикт: арбитр ошибочно удалил футболиста. На основании этого заключения КДК вынес решение отменить ошибочно примененное удаление к футболисту Бергу, — сказал Григорьянц. (Иван Торопцев)