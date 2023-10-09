КДК не станет рассматривать использование пиротехники в шоу перед дерби между «Спартаком» и ЦСКА

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил «СЭ», что комитет не станет рассматривать предыгровое шоу перед матчем 11-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (2:2) на предмет нарушения дисциплинарного регламента.

Игра между «Спартаком» — ЦСКА носила статус «Матч тура». Перед встречей состоялось шоу, в котором использовались различные визуальные элементы, а также пиротехнические средства, в результате чего по окончании шоу поле стадиона «Открытие Банк Арена» на несколько минут заволокло дымом.

«Делегат об этом ничего не написал. Скорее всего, это было согласовано на предматчевом совещании. У нас нет основания для рассмотрения дела, мы не имеем рапорта от делегата по данному вопросу», — сказал Григорьянц «СЭ».