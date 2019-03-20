КДК не стал дисквалифицировать главного тренера "Оренбурга" за удаление в матче с "Крыльями"

КДК РФС не стал дисквалифицировать главного тренера "Оренбурга" Владимира Федотова за удаление в матче 20-го тура против "Динамо" (0:1). Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

– На 60-й минуте матча главный тренер "Оренбурга" Федотов удален за, как написано в протоколе, толчок в спину ассистента судьи, Романа Усачева. Федотов выходил с КДК на связь по скайпу, мы запросили объяснение эпизода у судьи Усачева и несколько раз посмотрели запись. Усачев сказал, что почувствовал толчок в спину, после чего расскзаал об этом главному судье. Федотов сказал: "В эмоциональном порыве я пошел к тренерской скамье и случайно столкнулся с арбитром Усачевым. Никакого злого умысла не было". Изучив объяснения обех сторон, а также несколько раз просмотрев запись, члены комитета пришли к выводу, что столкновение действительно было случайным, поэтому мы не стали дисквалифицировать Федотова. Тем не менее, он все равно пропустит 1 матч, поскольку был удален по ходу матча, а КДК не может отменять удаления тренеров. (Иван Торопцев)