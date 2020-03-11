КДК не будет рассматривать вопрос об отмене красной карточки защитника ЦСКА Карпова

Как стало известно «СЭ», в повестке заседания КДК РФС, которое состоится завтра, на данный момент нет вопроса об отмене красной карточки защитнику ЦСКА Вадиму Карпову. Игрок армейцев был удален с поля в матче 21-го тура чемпионата России с «Ростовом» (2:3) за фол в своей штрафной на полузащитнике дончан Ивелине Попове. На сегодняшний момент в РФС не поступало обращения от ЦСКА с просьбой обжаловать удаление своего игрока.

В то же время завтра КДК может отменить красную карточку защитника «Локомотива» Соломона Кверквелии, полученную им в домашней встрече с «Ахматом» (1:0).

Согласно протоколу матча, игрок был наказан за «лишение соперника явной возможности забить гол без попытки сыграть в мяч в штрафной площади».

Московский клуб полагает, что судье Кириллу Левникову следовало ограничиться желтой карточкой.