Каждый пятый гол в премьер-лиге Гацкан забивает "Спартаку"

Капитан "Ростова" Александр Гацкан забил юбилейный 20-й гол в чемпионатах России, в четвертый раз огорчив "Спартак". Московский клуб, которому молдавский полузащитник принадлежал в 2004-2005 годах, является его любимым клиентом. "Крыльям" Гацкан забил три мяча, "Кубани" - два. (Кирилл Бурдаков)
Команды, которым Александр Гацкан забил больше одного гола
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Команда
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Матчи
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Голы
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Спартак
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24
|
4
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Кр.Советов
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18
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3
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Кубань
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11
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2
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