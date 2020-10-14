Стали известны назначения арбитров на матчи 11-го тура Тинькофф-РПЛ. Игру «Ротор» — «Тамбов» будет судить бригада во главе с Василием Казарцевым.

Казарцев был арбитром скандальной игры 1-го тура чемпионата между «Спартаком» и «Сочи» (2:2). Сочинцы забили оба мяча с пенальти, красно-белые были недовольны решениями рефери, а после игры владелец «Спартака» Леонид Федун объявил о возможном снятии команды с чемпионата.

После 1-го тура Казарцев не судил в РПЛ.

«Зенит» — «Сочи». Судья: Иванов. Ассистенты: Лунев, Миневич. Резервный арбитр: Федоров. ВАР: Сухой. АВАР: Богданов.

«Локомотив» — «Уфа». Судья: Кукуян. Ассистенты: Усачев, Сафьян. Резервный арбитр: Стрельцов. ВАР: Васильев. АВАР: Шаламберидзе.

«Краснодар» — «Рубин». Судья: Вилков. Ассистенты: Гаврилин, А. Петросян. Резервный арбитр: Кошко. ВАР: Амелин. АВАР: Данченко.

«Химки» — «Спартак». Судья: Левников. Ассистенты: Воронцов, Березнов. Резервный арбитр: Бобровский. ВАР: Волошин. АВАР: Елеференко.

«Арсенал» — «Урал». Судья: Лапочкин. Ассистенты: Демешко, Еремин. Резервный арбитр: Галимов. ВАР: Панин. АВАР: Усачев.

«Ротор» — «Тамбов». Судья: Казарцев. Ассистенты: Мосякин, Богач. Резервный арбитр: Жабченко. ВАР: Любимов. АВАР: Кобзев.

ЦСКА — «Динамо». Судья: Безбородов. Ассистенты: Богданов, Хатуев. Резервный арбитр: Анопа. ВАР: Кукуян. АВАР: Болотенков.

«Ростов» — «Ахмат». Судья: Матюнин. Ассистенты: Болховитин. Резервный арбитр: Кукуляк. ВАР: Шадыханов. АВАР: Мурашов.