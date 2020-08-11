«Казарцев потерял право называться арбитром». Романцев, Дасаев и Родионов подписали письмо «Спартаку» и РФС

Клуб ветеранов московского «Спартака» написал открытое письмо. Оно адресовано президенту Российского футбольного Союза Александру Дюкову и владельцу московского клуба Леониду Федуну.

Письмо совета ветеранов «Спартака». Фото «СЭ»

В своем послании совет выразил озабоченность судейскими ошибками в матчах «Спартака». Также призвали пожизненно отстранить от работы Василия Казарцева, Алексея Еськова и Леонида Калошина, которые работали на матче 1-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2).

Совет обратился и к владельцу клуба Леониду Федуну, который после игры заявил «СЭ», что снимет команду с чемпионата России. В обществе ветеранов считают, что Леониду Арнольдовичу «нужно быть сдержаннее и перевести диалог с РФС в конструктивное русло».

Послание подписано легендами клуба — Олегом Романцевым, Ринатом Дасаевым, Сергеем Родионовым и другими.