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Казаев рассказал, как предложил «Химкам» пригласить в клуб Андрея Мостового

Анна Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Балтики» Ян Казаев рассказал, как в свое время будучи игроком «Химок» посодействовал приглашению в подмосковный клуб Андрея Мостового.

«Тогда генеральным директором «Химок» был Тажутдин Качукаев. Мы играли во второй лиге, шли на первом месте, предстоял матч против «Долгопрудного», который пытался составить нам конкуренцию. Сыграли, если не ошибаюсь, 2:2. Мостовой сильно выделялся, и я тогда сказал Тажутдину, чтобы присмотрелся к пацану. В итоге Качукаев отправил своего помощника, и в следующем сезоне Андрей стал моим одноклубником в «Химках», — приводит слова Казаева Metaratings.ru.

24-летний полузащитник из «Долгопрудного» перешел в «Химки» в 2016 году, после чего в 2019 году перебрался в «Зенит».

В минувшем сезоне Мостовой сыграл 38 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал две голевые передачи.

Источник: https://metaratings.ru/news/kazaev-rasskazal-kak-predlozhil-khimkam-priglasit-molodogo-andreya-mostovogo-1280947/

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Андрей Мостовой
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3
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