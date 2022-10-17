Кавазашвили: «Гол Зиньковского можно выставить на соревнование в Европе на лучший мяч сезона»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ничью в матче 13-ого тура РПЛ, в котором красно-белые играли с ЦСКА (2:2).

«Ничья — это закономерный результат для обеих команд, если бы кто-то из них выиграл — это было бы несправедливо. Это был показательный матч. Гол Зиньковского можно выставить на соревнование в Европе на лучший мяч сезона. Второй мяч, который забил Соболев, был настолько технично сделан. Он ворвался по левому флангу и так закрутил мяч, что даже такой опытный вратарь, как Игорь Акинфеев не смог взять этот матч. Но Игоря нельзя обвинить, он действительно старался», — сказал Кавазашвили «СЭ».

16 октября в матче ЦСКА — «Спартак» в составе красно-белых голы забили Александр Соболев и Антон Зиньковский. За армейцев дубль оформил Федор Чалов.

«Спартак» с 26 очками в 13 матчах поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА идет на третьей строчке с 25 очками в 13 играх, опережая «Ростов» по дополнительным показателям.