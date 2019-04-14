"Катя, куда носки отправить?" Болельщики поддержали жену Новосельцева

Болельщики поддержали жену полузащитника "Ростова" Ивана Новосельцева Катерину перед матчем 23-го тура премьер-лиги против "Спартака". Они подготовили баннер с надписью: "Катя, куда носки отправить?". Это является отсылкой к рассказу Новосельцевой в эфире программы "Пусть говорят": она сообщила, что игрок "Ростова" сбежал от нее и забрал практически все вещи из московской квартиры.

"Новосельцев, верни носки!" Болельщицы "Уфы" заступились за жену игрока