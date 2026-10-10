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Карседо ответил на вопрос о конкуренции Максименко с Помазуном после ничьей с Крыльями Советов в 10 туре РПЛ

Карседо о Максименко и Помазуне: «Конкуренция продолжается, будем смотреть»

Микеле Антонов
Корреспондент

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо на пресс-конференции ответил на вопросы после ничьей с «Крыльями Советов» (1:1) в 10-м туре РПЛ.

Красно-белые играли в меньшинстве с 24-й минуты после удаления голкипера Александра Максименко. Место в воротах «Спартака» занял Илья Помазун, который заменил Маркиньоса.

— Сегодня было много забросов за спину в простых ситуациях. С чем вы это связываете?

— Согласен. Единоборства были жесткими. В целом не очень давалась борьба за мяч. Первый тайм провели плохо. Дальше было получше. В любом случае нам надо будет все проанализировать, чтобы найти причины.

— Позитивное пятно матча — выход Помазуна. Сколько таких игр нужно ему провести, чтобы выиграть конкуренцию?

— Самое важное, что футболисты, которые находятся на скамейке, всегда готовы, заряжены. Сегодня у него не было возможности полноценно размяться. Я понимаю, насколько сложно выходить в такой матч. Тем не менее Илья сыграл очень сконцентрированно, сделал два-три хороших спасения. Конкуренция продолжается, будем смотреть

— Кто больше виноват в эпизоде с Максименко: защитник или вратарь?

— Это как раз длинные передачи: выбор дистанции, недостаточно жесткими были в верховой борьбе. Нам предстоит проанализировать, почему сегодня были такие проблемы, и улучшить это в следующем матче, — сказал Карседо.

С 20 очками «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

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Александр Максименко
Илья Помазун
Хуан Карлос Карседо
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
10
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
13
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
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 Родина 9 1 2 6 10-22 5
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 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон 1 : 0
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх 4 : 0
10.10 15:15 Факел – Локомотив 0 : 5
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак 1 : 1
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
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