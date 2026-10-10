Карседо о Максименко и Помазуне: «Конкуренция продолжается, будем смотреть»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо на пресс-конференции ответил на вопросы после ничьей с «Крыльями Советов» (1:1) в 10-м туре РПЛ.

Красно-белые играли в меньшинстве с 24-й минуты после удаления голкипера Александра Максименко. Место в воротах «Спартака» занял Илья Помазун, который заменил Маркиньоса.

— Сегодня было много забросов за спину в простых ситуациях. С чем вы это связываете?

— Согласен. Единоборства были жесткими. В целом не очень давалась борьба за мяч. Первый тайм провели плохо. Дальше было получше. В любом случае нам надо будет все проанализировать, чтобы найти причины.

— Позитивное пятно матча — выход Помазуна. Сколько таких игр нужно ему провести, чтобы выиграть конкуренцию?

— Самое важное, что футболисты, которые находятся на скамейке, всегда готовы, заряжены. Сегодня у него не было возможности полноценно размяться. Я понимаю, насколько сложно выходить в такой матч. Тем не менее Илья сыграл очень сконцентрированно, сделал два-три хороших спасения. Конкуренция продолжается, будем смотреть

— Кто больше виноват в эпизоде с Максименко: защитник или вратарь?

— Это как раз длинные передачи: выбор дистанции, недостаточно жесткими были в верховой борьбе. Нам предстоит проанализировать, почему сегодня были такие проблемы, и улучшить это в следующем матче, — сказал Карседо.

С 20 очками «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

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