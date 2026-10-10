Карседо объяснил, почему не выпустил Даку в матче с «Крыльями»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо на пресс-конференции ответил на вопросы после ничьей с «Крыльями Советов» (1:1) в 10-м туре РПЛ.

Красно-белые играли в меньшинстве с 24-й минуты после удаления голкипера Александра Максименко. Место в воротах «Спартака» занял Илья Помазун, который заменил Маркиньоса.

— Почему не выпустили Даку?

— По ходу матча приходилось принимать разные решения. Сегодня хорошо сыграл Угальде. Забил гол. Нужно было менять другие позиции. Даку получит свой шанс.

— С начала второго тайма «Спартак» полностью оборонялся. Это был план или соперник вынудил так низко сесть?

— Да, у нас был именно такой план. Мы понимали, что «Крылья» проводят хороший матч. Мы не могли высоко прессинговать, поэтому сели в низкий блок, ждали шанса. Говорили с ребятами, что будут контратаки. У нас получилось два-три хороших момента, могли выигрывать, — сказал Карседо.

С 20 очками «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

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