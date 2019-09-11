Каррера в Москве! У Массимо шикарный пиджак

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прибыл в Москву. Это уже второй визит итальянца в столицу России после его отставки.

Каррера прилетел во вторник вечером из Бергамо в компании жены Пинни.

У каждого в руке было по большому чемодану.

Массимо отлично выглядит. Стильный клетчатый пиджак, кораллового цвета брюки, свежая прическа.

Тренера в аэропорту встретил старый соратник — переводчик Артем Фетисов, а также два охранника от организаторов спортивно-торжественного мероприятия в Москве, почетным гостем которого станет Каррера.

Впрочем, и помимо участия в нем у Массимо в Москве есть планы. В ближайшее время он должен ими поделиться. (Дмитрий Зеленов)