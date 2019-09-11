РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Каррера в Москве! У Массимо шикарный пиджак

23:25
11 сентября. Внуково. Массимо Каррера, переводчик Артем Фетисов и жена итальянского тренера Пинни. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
11 сентября. Внуково. Массимо Каррера, переводчик Артем Фетисов и жена итальянского тренера Пинни. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прибыл в Москву. Это уже второй визит итальянца в столицу России после его отставки.

Каррера прилетел во вторник вечером из Бергамо в компании жены Пинни.

У каждого в руке было по большому чемодану.

Массимо отлично выглядит. Стильный клетчатый пиджак, кораллового цвета брюки, свежая прическа.

Тренера в аэропорту встретил старый соратник — переводчик Артем Фетисов, а также два охранника от организаторов спортивно-торжественного мероприятия в Москве, почетным гостем которого станет Каррера.

Впрочем, и помимо участия в нем у Массимо в Москве есть планы. В ближайшее время он должен ими поделиться. (Дмитрий Зеленов)

11&nbsp;сентября. Внуково. Массимо Каррера и&nbsp;его супруга Пинни в&nbsp;зале прилета встретились с&nbsp;бывшим переводчиком &laquo;Спартака&raquo; Артемом Фетисовым.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир