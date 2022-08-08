Каррера назвал травму Мозеса серьезной потерей для «Спартака»

Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на травму хавбека красно-белых Виктора Мозеса. 31-летний футболист выбыл полгода из-за повреждения ахиллова сухожилия.

«Мне очень жаль, что так получилось. Отсутствие Мозеса в течение 6 месяцев будет серьезной потерей для «Спартака»», — сказал Каррера «СЭ».

Ранее «Спартак» на официальном сайте сообщил, что полузащитнику команды Виктору Мозесу потребуется операция.

Футболист был травмирован в матче 4-го тура РПЛ против «Урала» (2:0). Хавбек прошел медицинское обследование, по итогам которого у него было диагностировано повреждение ахиллова сухожилия.