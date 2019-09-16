Каррера дал характеристику Глушакову как человеку

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью «СЭ» оценил экс-капитана красно-белых Дениса Глушакова с точки зрения поведения. Итальянец возглавлял красно-белых с августа 2016 года по октябрь 2018-го, приведя команду к первому почти за 16 лет чемпионству в сезоне-2016/17 и выиграв затем Суперкубок. Российский полузащитник перед отставкой Карреры был решением тренера выведен из основной команды, а до этого несколько раз появлялись сообщения об их конфликте.

— Что за человек Денис Глушаков?

— Мне было сложно рассмотреть этого человека. Запомнилась вещь, которую он сказал, когда меня назначили главным тренером. Прозвучала фраза, что был только один тренер, который не ставил его в состав. И в тот момент я понял, что это за личность.

— Что вы поняли?

— Что это человек, который хотел направить прожектор на себя, быть в центре внимания, быть звездой. Что самым важным для него был он сам. (Сергей Егоров)

Полностью интервью Массимо Карреры — здесь