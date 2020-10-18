РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Карпову разбили нос в игре с «Динамо». Футболист не смог продолжить матч

16:52
Травма Вадима Карпова. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Травма Вадима Карпова. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Травма Вадима Карпова. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Защитник ЦСКА Вадим Карпов получил травму в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо». Ему разбили нос в первом тайме.

На 15-й минуте встречи полузащитник динамовцев Вячеслав Грулев в игровом эпизоде локтем разбил Карпову лицо, за что получил желтую карточку.

Футболист покинул поле и ушел сразу в подтрибунное помещение. Он приложил пакет со льдом к лицу, но было видно, что кровотечение быстро остановить не удалось.

ЦСКА — Динамо

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 11-й тур. ЦСКА — «Динамо», «Зенит» — «Сочи» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир