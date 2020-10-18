Карпову разбили нос в игре с «Динамо». Футболист не смог продолжить матч
Защитник ЦСКА Вадим Карпов получил травму в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо». Ему разбили нос в первом тайме.
На 15-й минуте встречи полузащитник динамовцев Вячеслав Грулев в игровом эпизоде локтем разбил Карпову лицо, за что получил желтую карточку.
Футболист покинул поле и ушел сразу в подтрибунное помещение. Он приложил пакет со льдом к лицу, но было видно, что кровотечение быстро остановить не удалось.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.